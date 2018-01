Enquanto o DVD se populariza, começa a chegar ao Brasil a nova geração dos discos de vídeo. A indústria está dividida em dois padrões — HD-DVD e Blu-Ray –, como ocorreu há décadas, no começo da indústria do vídeo com as fitas Betamax, da Sony, e VHS, da JVC. Com imagem em alta definição, o HD-DVD e o Blu-Ray são recomendados para quem tem telas grandes, com mais de 29 polegadas. A Semp Toshiba lança seu aparelho de HD-DVD no fim do mês e a Samsung iniciou a venda do Blu-Ray na rede Fast Shop há duas semanas.

Mas o que é melhor, HD-DVD ou Blu-Ray? A pergunta correta talvez seja outra. Qual dos dois padrões vai vencer? Na época do videocassete, apesar de o Betamax ser melhor tecnicamente, o VHS venceu a disputa. Entre outros fatores, por ser mais barato e por ter mais títulos disponíveis. No caso atual, o Blu-Ray tem capacidade maior de armazenamento que o HD-DVD. Ele armazena 50 GB em camada dupla, comparado a 30 GB do HD-DVD. A qualidade de imagem, no entanto, é igual. Os aparelhos nas duas tecnologias lêem DVDs convencionais.

Acima, o BWU-100A, gravador e leitor de Blu-Ray para computadores, da Sony. Ele custa R$ 3 mil no Brasil. O videogame PlayStation 3, da Sony, também lê discos no formato Blu-Ray. A Microsoft tem um drive de HD-DVD para o Xbox 360.

