J.J. Abrams, criador do Lost, faz um novo longa-metragem de Star Trek (Jornada nas Estrelas), com estréia prevista para 8 de maio de 2009. A história se passa antes da cronologia da série original. Zachary Quinto (o Sylar da série Heroes) é o novo senhor Spock. Leonard Nimoy aparece como o Spock mais velho.

O trailer é legal, mas não se parece muito com Jornada nas Estrelas. Já tem trekker reclamando da agressividade do novo Spock, que iria contra sua origem de meio vulcano. E que o menino do começo fala que o nome dele é James Siberius Kirk, quando o nome do capitão da Enterprise sempre foi James Tiberius Kirk.

Via YesButNoButYes (em inglês).