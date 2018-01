Antes da compra da Brasil Telecom (BrT), a Oi, que se chamava Telemar, tentou outras reestruturações societária, sendo a última em 2006. O que as tentativas anteriores tiveram em comum com a deste ano foi a rejeição dos acionistas minoritários, que consideraram as propostas desequilibradas, em benefício dos controladores.

“A empresa não tem conseguido muito sucesso nessa relação com os acionistas”, disse Luciana Leocadio, analista-chefe da Ativa Corretora. “Tudo isso gera um desgaste. A Oi deve tomar algum próximo passo, mas é difícil prever qual será.” A analista destacou que essa incerteza termina por prejudicar os papéis da Oi, que acabam sendo negociados com um desconto em relação ao setor.

