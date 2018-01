Vi ontem A origem, filme do Christopher Nolan. Me lembrei de um episódio de Beavis e Butt-Head, em que eles assistem ao vídeo da música “Snowbound”, do Donald Fagen. O Beavis (ou seria o Butt-Head?) reclama que a música é um saco, e o Butt-Head (ou seria o Beavis?) diz que logo logo vem a parte boa. O Beavis continua reclamando e o Butt-Head fala para esperar a parte boa. Depois de muita reclamação, a música chega ao fim, e o Butt-Head diz que a parte boa é que a música acaba.

Na verdade, a música não era ruim, e o filme tem cenas legais como a do hotel. na foto acima. Mas o que o diretor e roteirista Christopher Nolan faz com o espectador é igual ao que o Butt-Head fez com o Beavis, só que ao contrário. Ele te avisa o tempo sobre como A origem vai terminar, e o filme acaba exatamente do jeito que ele falou, com um falso final surpresa.

Em O grande truque (que é um filme muito melhor que A origem), Nolan mostra que um truque de mágica é dividido em três momento. No primeiro (a “promessa”), o mágico mostra alguma coisa simples. No segundo (a “virada”), transforma essa coisa simples em algo misterioso. No terceiro ( o “prestígio”, do título original do filme), acontece alguma coisa impressionante e inédita. Em A origem, não existe o terceiro momento.

Como Christopher Nolan é apegado a paralelismos e simetrias, dá para pensar que existe uma coincidência entre forma e conteúdo em A origem, entre a história contada e o efeito pretendido ao contá-la. O personagem de Leonardo DiCaprio e sua equipe querem implantar uma ideia no sonho de um empresário, de uma maneira que ele fique com a impressão de que a ideia é dele, e que não foi implantada (daí a “origem” do título).

E eles fazem isso sugerindo essa ideia, em mais de um momento e de uma versão mais simples, para que o empresário pense que a ideia é dele. Da mesma forma, o filme tenta sugerir o seu desfecho em vários momentos para o espectador, para que ele pense que descobriu sozinho como vai terminar. Não funciona, pois o truque é muito evidente.

