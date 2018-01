Foram dois os pedidos do ministro das Comunicações, Hélio Costa, rejeitados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) na quarta-feira.

Além da suspensão do leilão de freqüências da banda larga sem fio, com tecnologia WiMax, o ministro queria o cancelamento do novo regulamento do MMDS, TV paga por microondas, editado em fevereiro.

A maior operadora de MMDS do Brasil é a TVA, do Grupo Abril. As empresas de MMDS podem usar o WiMax, oferecendo vídeo sob demanda, telefonia fixa e móvel e internet rápida, nas faixas de freqüência que já possuem, junto com a televisão.

