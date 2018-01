O professor Nicholas Negroponte (foto), co-fundador do Media Lab do Massachusetts Institute of Technology (MIT), está à frente da associação sem fins lucrativos Um Laptop por Criança (OLPC, na sigla em inglês), que tem como objetivo levar computadores portáteis de baixo custo a estudantes de países em desenvolvimento. O objetivo é produzir de 5 milhões a 10 milhões de máquinas no próximo ano. Ele negocia com o Brasil, Argentina, Líbia, Nigéria e Tailândia.

Conversei com Negroponte na sexta-feira, e a entrevista foi publicada hoje no Estadão. Para ele, a adesão ao projeto traria grandes benefícios ao País: