A Porto Seguro anunciou ontem que será a primeira operadora móvel virtual (MVNO, na sigla em inglês) do mercado brasileiro. A empresa criou a Porto Seguro Telecomunicações, em parceria com a Datora Telecom, e usará a rede da TIM para prestar o serviço.

A ideia da seguradora é oferecer o serviço para a sua base de clientes, corretores e funcionários, com cerca de 3 milhões de consumidores potenciais. “O volume que temos de ligações que entram e saem e os mais de 500 mil veículos rastreados via rede celular já permitem que sejamos uma operadora, somente pela ótica dos custos”, disse Fabio Luchetti, vice-presidente executivo da Porto Seguro.

Luchetti afirmou que a empresa planeja oferecer aos clientes serviços de 20% a 30% mais baratos. “Parte do ganho operacional entra no modelo de negócios”, disse o vice-presidente da Porto Seguro. A rede de telecomunicações será a da TIM, mas os sistemas de bilhetagem e de atendimento ao cliente serão da Porto Seguro.

Inicialmente, a empresa planeja oferecer planos de voz e de dados pós-pagos, mas ela também estuda planos pré-pagos. “Vamos usar os próprios corretores como força de vendas dos celulares”, disse Luchetti. “Temos expertise em atendimento e o sistema de faturamento também pode ser um bom diferencial.”

Os planos da Porto Seguro são de instalar a infraestrutura no primeiro trimestre, começar a trabalhar com o público interno no segundo e começar a vender os serviços para a base de clientes em meados do ano. Os investimentos no primeiro ano devem ficar entre R$ 10 milhões e R$ 15 milhões, e a expectativa de retorno é de 36 meses.

A TIM considera importante esse novo negócio de vendas no atacado. “A gente não acredita em concorrência”, disse André Telles, diretor de atacado da TIM. “As operadoras virtuais são um negócio de nicho no mundo inteiro. A oferta delas faz sentido para uma base de clientes muito específica.”

Segundo Telles, os serviços são complementares, e devem ajudar a aumentar o mercado de telefonia celular como um todo. O executivo informou ainda que a TIM mantém conversas avançadas com outros interessados em se tornar operadores virtuais.

Mais informações no Estado de hoje (“Porto Seguro será a 1ª operadora virtual de celular“, p. B20).

