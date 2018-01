Os produtos da Apple podem ficar mais baratos por aqui até o Natal. A taiwanesa Foxconn deve começar a produzir iPhones e iPads em São Paulo entre setembro e novembro, segundo Luciano de Almeida, presidente da Investe São Paulo, agência estadual de promoção de investimentos. Posteriormente, a linha de produção também deve incluir notebooks.

Almeida participou ontem da inauguração do centro Tecnológico da Alcatel-Lucent em São Paulo. De acordo com ele, a decisão de produção local foi comunicada em fevereiro ao governador Geraldo Alckmin por representantes da Apple.

“A Foxconn está analisando cinco ou seis municípios em São Paulo para instalar a nova fábrica”, disse Almeida. Fontes de mercado apontam Jundiaí, onde está instalada a maior fábrica da empresa taiwanesa no Brasil, como a principal candidata.

Para os produtos da Apple, a expectativa é chegar à produção de 6 milhões de unidades por ano num prazo de três a quatro anos, contratando de 4 mil a 5 mil funcionários. A Apple e Foxconn preferiram não comentar o assunto.

Almeida descartou a possibilidade de essa fábrica ir para o Rio de Janeiro. “Não há qualquer risco”, afirmou. O empresário Eike Batista chegou a falar que queria levar a fábrica para o Rio.

Em sua visita à China, no mês passado, a presidente Dilma Rousseff se encontrou com Terry Gou, presidente da Foxconn. Depois da reunião, a presidente anunciou que a maior fabricante de eletroeletrônicos do mundo investiria US$ 12 bilhões no Brasil, criando 100 mil empregos. Os números foram contestados por especialistas.

Almeida, do Investe São Paulo, disse que não poderia divulgar o investimento na fábrica de produtos Apple, mas que eles estão longe desse montante. De acordo com ele, as conversas com a Foxconn começaram em abril do ano passado.

O presidente da Investe São Paulo disse que o projeto apresentado pela Foxconn possui três fases. A primeira seria a produção da Apple, a segunda, a unificação das fábricas que a empresa tem no Brasil em um só local e, a terceira, a fabricação de telas no País. “Talvez o governo federal tenha oferecido algum incentivo para a Foxconn acelerar seus planos”, afirmou.

Mais informações no Estado de hoje (“Apple deve começar a produzir iPad, iPhone e notebook no Brasil“, p. B18).

Siga este blog no Twitter: @rcruz