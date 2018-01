Vi ontem À Prova de Morte, do Quentin Tarantino. Poderia escrever sobre como ele se sai bem em um filme pouco pretensioso. Sobre como a cena em que o Dublê Mike, interpretado por Kurt Russell (foto), convence Arlene, vivida por Vanessa Ferlito, a fazer lap dancing mostra como Tarantino escreve bem e consegue tirar o melhor de seus atores. Sobre como é legal a trilha sonora, que tem “Jeepster”, do T. Rex. Sobre as imagens violentas, que muita gente achou excessivas, e não são.

Mas o que eu fiquei pensando mesmo sobre À Prova de Morte foi o seguinte: como já dava para perceber em outros filmes dele – Jackie Brown, Kill Bill -, Tarantino é um cara que gosta muito, muito mesmo de pés.