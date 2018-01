A tecnologia que permite o acesso à internet rápida pela tomada, que teve o regulamento aprovado no mês passado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), é somente o primeiro passo de uma revolução que nasce do encontro dos setores de energia, telecomunicações e informática. A rede elétrica está prestes a se tornar mais inteligente, numa tendência chamada “smart grid”. Nos Estados Unidos, o governo Barack Obama destinou US$ 5 bilhões para projetos nessa área.

No entanto, a banda larga pela tomada não tem conquistado destaque no mercado americano. Lá, as distribuidoras de energia viram na tecnologia – chamada de Powerline Communications (PLC) ou Broadband Over Power Lines (BPL) – uma solução voltada mais para áreas rurais.

“É uma ótima opção, apesar de o mercado não a ter abraçado”, disse Meredith Baker (foto), integrante da Federal Communications Commission (FCC), a agência reguladora de comunicações do EUA, que participou na quarta-feira do evento TIC 2020, em São Paulo. Segundo ela, isso se deveu mais a uma posição conservadora das distribuidoras americanas de eletricidade do que a problemas com a tecnologia, que tem preço e desempenho comparáveis ao ADSL (que usa os fios telefônicos comuns) ou cabo. “Ela é muito competitiva.”

Nem todos compartilham desse entusiasmo. O ministro das Comunicações, Hélio Costa, afirmou esta semana que a tecnologia ainda vai demorar três ou quatro anos para decolar no País. John O”Farrell, vice-presidente da Silver Spring Networks, disse, em entrevista por telefone, que as distribuidoras dos EUA testaram e desistiram, por causa do custo e por causa de interferências.

Mais informações no Estado de hoje, 12/9 (“Rede de energia elétrica fica mais ‘inteligente’“, p. B23).