A SaferNet publica, em seu site, uma lista com os dez mandamentos do jovem internauta. O primeiro deles diz: “Seja prudente, você não sabe o que está por trás da tela do computador.” A segurança das crianças que navegam na internet é mais uma questão de educação do que técnica. Os pais devem mostrar aos filhos que existem perigos a serem evitados na rede mundial, assim como ensinam aos filhos quais cuidados devem tomar nas ruas.

Um grande problema nessa área é que muitas vezes os filhos sabem mais de internet do que os pais. Normalmente, sabem mais sobre como usar a rede e quais são os serviços disponíveis, mas isso não os torna mais preparados para enfrentar as ameaças que existem online, como pedófilos ou golpistas. É importante que os pais, mesmo que não conheçam muito a respeito da rede, conversem com seus filhos e acompanhem o uso que fazem da internet.

Esse diálogo pode ser usado pelos pais até para conhecer um pouco mais sobre a rede mundial. O computador no quarto das crianças (presente em 64% das casas, segundo a pesquisa SaferNet) é um problema, só superável pelo diálogo com os pais. “Nunca aceite propostas de encontro sem informar aos seus pais” e “se alguma foto te perturba, saia do site e avise os seus pais”, alerta a ONG.

Mais informações no Estado de hoje, 10/10 (“Só educação e diálogo podem dar segurança“, p. C3).