A Rede de Engenharia do Peabirus criou um mapa mostrando o estado atual das obras públicas no Brasil. Ele mostra, por exemplo, que a Ponte dos Remédios, sobre o Rio Tietê, encontra-se em situação crítica e oferece alto risco. Desenvolvido na plataforma do Google Maps e do Google Earth, o sistema permite que todos engenheiros adicionem comentários e avaliações. As informações iniciais são do Sindicato da Arquitetura e da Engenharia (Sinaenco) e do Instituto de Engenharia. Para saber mais do projeto, é só clicar aqui.

O Peabirus é uma rede social de conhecimento e negócios, que permite a criação de comunidades virtuais para a troca de informações. O serviço acaba de lançar um programa de afiliados, que permite às pessoas oferecerem produtos dos anunciantes nas suas comunidades, sites ou blogs, e serem recompensados de acordo com os resultados.