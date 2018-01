O presidente do Grupo Telefônica no Brasil, Fernando Xavier Ferreira (foto), disse à jornalista Graziella Valenti (aqui, só para assinantes) que a operadora quer licenças para banda larga sem fio, com tecnologia WiMax, no leilão marcado para mês que vem.

“Para nós, esse leilão é importante e temos interesses”, afirmou Xavier. “Não se garante competição por simples protecionismo. Não podemos abdicar de defender uma concorrência saudável.”

As concessionárias (Telefônica, Telemar e Brasil Telecom) foram proibidas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) de comprar licenças para a sua área de concessão. O motivo seria incentivar a competição.

O ministro das Comunicações, Hélio Costa, ameaça intervir na Anatel, exigindo mudança de regras. O presidente da Telefônica garante que nenhuma operadora pediu ao ministério que se envolvesse no assunto.