O presidente da Telefônica, Antonio Carlos Valente (foto), defende que a mudança de regras nas telecomunicações brasileiras não fique restrita ao Plano Geral de Outorgas (PGO), decreto presidencial que precisa ser mudado para permitir a compra da Brasil Telecom (BrT) pela Oi. O grupo espanhol Telefónica é dono da operadora de telefonia fixa de São Paulo, de 50% da Vivo, de parte da TVA e tem uma participação minoritária na Telecom Italia, dona da TIM. As regras atuais não permitem, por exemplo, que ela controle as operações de cabo da TVA, ou que esteja no controle da Vivo e da TIM ao mesmo tempo. Valente falou sobre a mudança no PGO, sobre o crescimento da banda larga e sobre a instalação de redes ópticas até a casa do assinante. A seguir, os principais trechos da entrevista:

Qual é a sua posição sobre o PGO?

A convergência tem criado movimentos de consolidação empresarial nos Estados Unidos e Europa, e certamente o Brasil não vai ficar imune a isso. Seria muito bom que os documentos específicos fossem modernizados para essa situação, que será a situação do mercado de telecomunicações nos próximos anos. A Telefônica convive com muita tranqüilidade com esse tipo de movimento no mercado brasileiro. O movimento em relação à telefonia fixa comutada é bem-vindo, é um movimento importante, mas ele não deve parar por aí. Quando a gente fala em convergência e consolidação, fala do mercado de telecomunicações em geral. Aí incluímos telefonia móvel, banda larga, televisão e todo esse mundo que está se criando através da internet. Acho que existe um processo que deve prosseguir e deve avançar.

Como o senhor vê o estudo que apontou a banda larga brasileira como uma das piores do mundo?

Não vejo com muita correção aquelas conclusões divulgadas. Todas as redes que passam por um crescimento muito acelerado apresentam algum tipo de anormalidade. Agora, de certa forma, a gente vai viver isso nas redes de terceira geração. Isso não é uma coisa ruim. A gente está tendo um crescimento imenso. Nos últimos dois anos, tivemos uma quantidade muito grande de máquinas entrando na rede. Temos computadores vendidos a R$ 800, R$ 900, em 12 vezes. Quase 30% dos domicílios brasileiros têm computador, e eles vão se conectar. Talvez os pesquisadores tenham sido injustos. Hoje, a gente precisa, na rede de acesso, de alguma coisa semelhante ao que foi feito nos terminais. É indubitável, já que a disponibilidade do terminal não é problema, que a gente precisaria de um acompanhamento da política tributária para reduzir os custos.

Vocês tiveram um problema grande com a banda larga há alguns meses. O que fizeram desde então para que não aconteça mais algo parecido?

Algumas coisas a gente até anunciou. Os problemas foram identificados e compartilhados com os fornecedores e com outras operadoras, para que esse processo funcionasse como um alerta. E, paralelamente a isso, começamos a trabalhar com mecanismos e procedimentos mais robustos para conseguir reduzir o tempo de busca, no caso de uma falha como aquela. Não há nada que possamos dizer que tenha sido uma coisa muito bombástica, mas melhoramos os procedimentos internos para ter rapidez maior.

Mais informações no Estado de hoje, 1/10 (“‘Mudança de regras não deve parar na telefonia fixa’“, p. B18).

Foto: Roosewelt Pinheiro/ABr