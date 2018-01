A Telefônica quer ampliar os serviços que oferece aos clientes residenciais. Ontem, a empresa anunciou, em parceria com a brasileira Automatos Holding, o lançamento da empresa TecTotal, que instala, integra e dá suporte a computadores, TVs de plasma e LCD, home theaters, roteadores wi-fi e outros equipamentos. Anteriormente, a empresa tinha uma parceria com a Voki, empresa da Automatos que já prestava esse serviço. A operadora espanhola tem uma participação minoritária na nova empresa.

“Quando criamos a Voki, há um ano e meio, imaginávamos que o serviço seria para as classes A e B”, afirmou Moyses Rodrigues, presidente do conselho da TecTotal. “Mas a C e D tem consumido muito os nossos serviços também.” A empresa está presente em 350 cidades do Brasil, e estuda expandir a operação para outros países latino-americanos. A Telefônica não tem empresas parecidas em outros mercados em que atua, e avalia levar a experiência brasileira para o exterior.

