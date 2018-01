A competição entre a Oi e a Telefônica, as duas concessionárias locais de telefonia, tem sido bastante limitada até agora. Mas, com a integração da Vivo à Telesp (operadora fixa de São Paulo), essa situação deve mudar. A Vivo tem investido fortemente na ampliação de sua cobertura com tecnologia celular de terceira geração (3G), e essa infraestrutura deve reforçar a atuação da Telefônica fora de São Paulo.

“As telecomunicações para nós são um negócio de redes”, afirmou o presidente do Grupo Telefônica no Brasil, Antonio Carlos Valente (foto). “Nem todo mundo pensa da mesma maneira. Não tínhamos rede fora de São Paulo. Mesmo a Vivo tinha somente um segmento de rede. Essa situação vai se transformar no futuro.”

Ao ser perguntado se isso significa que a Telefônica vai brigar com a Oi fora de São Paulo, Valente respondeu: “Certamente, teremos um cenário muito mais divertido daqui para a frente. Nos próximos anos, haverá uma quantidade importante de grupos de telecomunicações de atuação nacional. Temos muita coisa pensada para São Paulo e para fora de São Paulo.”

A Vivo encerrou 2010 com 1,2 mil municípios cobertos por sua rede 3G. Até o fim deste ano, a expectativa é ultrapassar 2,8 mil municípios, que concentram 85% da população do País.

Ao mesmo tempo em que a Telefônica passa por uma transformação no processo de incorporação da Vivo, o mesmo acontece com a Oi, com a chegada de um novo sócio ao bloco de controle, a Portugal Telecom. Depois de um ano de pouco investimento, a Oi voltará a ter os bolsos cheios este ano.

As mudanças na direção da Oi já começaram, e os portugueses devem ter muita influência na operação da companhia, aproveitando as experiências da Portugal Telecom em seu país de origem. Apesar de a operação em Portugal ser pequena, ela tem experiências que são referência mundial em áreas como distribuição de vídeo com tecnologia da internet.

A Portugal Telecom era sócia dos espanhóis na Vivo e, com sua entrada na Oi, passará a ser competidora.

A Telefônica planeja mudar o nome de sua operação de telefonia fixa para Vivo no primeiro semestre de 2012. “Virar a marca não é uma coisa muito difícil”, afirmou Valente. “Poderíamos fazer amanhã, mas não queremos fazer somente uma mudança de marca, mas uma mudança na experiência do cliente, com pessoas habilitadas e sistemas integrados.”

Segundo Valente, o foco atual da companhia está na integração societária. “Estamos finalizando nas próximas semanas a compra obrigatória de ações (dos minoritários)”, explicou, acrescentando que a fusão ainda precisa ser avaliada pela Anatel e também depende de um acordo entre os conselhos das duas empresas. “No nível operacional, estamos estudando o que podemos integrar, mas com muita cautela, porque isso ainda depende dos passos societários.”

