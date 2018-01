[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/mzXbV9a5GA4″ width=”425″ height=”350″ wmode=”transparent” /]

Não é preciso muito mais do que a atriz Young-ae Lee com os olhos pintados de vermelho para se ter um filme. Sorte do diretor sul-coreano Park Chan-Wook, que fez de Lady Vingança (Platina), o fecho da sua trilogia da vingança, um longa-metragem estiloso e maneirista. O trailer está acima.

O filme está para sair por aqui em DVD, e também Mr. Vingança, o primeiro da trilogia. O melhor dos três, Oldboy, já saiu no Brasil faz um tempo. Lady Vingança conta a história de uma mulher que, depois de anos de prisão, resolve se vingar do homem que a separou da filha e a fez ir para a cadeia injustamente.

Mas a história não importa. O filme funciona como uma máquina de choque e de encantamento. Cria imagens bonitas, muitas vezes a partir da violência e nem sempre a serviço da narrativa. Com suas idas e vindas no tempo e suas referências aos filmes anteriores, funciona como doce para os olhos, sem as reviravoltas inesperadas e divertidas dos outros longas-metragens.

De certa forma, é mais linear, mesmo sendo anticronológico, e a discussão sobre vingança é mais tola. Mas a atriz Young-ae Lee com os olhos pintados de vermelho acaba compensando os defeitos que o filme possa ter.