O governo planeja colocar as estatais, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, para incentivar a TV digital interativa, que oferece serviços parecidos com os da internet.

“Se for necessário, vamos usar as estatais para lançar a interatividade, na TV pública”, disse o assessor especial da Casa Civil, André Barbosa Filho. No mês passado, o ministro das Comunicações, Hélio Costa, anunciou que a TV digital vai estrear em 2 de dezembro, em São Paulo, sem a interatividade.

O problema é que as normas da TV digital acabaram de ser definidas e o middleware Ginga, software desenvolvido no Brasil que permite aos serviços interativos funcionarem em qualquer aparelho, ainda precisa ser transformado de protótipo em produto.

