A Telefônica fechou um acordo com a DTHi, empresa de TV via satélite, para oferecer TV paga em São Paulo. O contrato foi apresentado oficialmente à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)

“As duas empresas, apesar de parceiras no oferecimento destes serviços, permanecerão atuando de forma independente e mantendo os seus próprios interesses comerciais”, informou a operadora.

Antes disso, havia pedido à agência uma licença de TV paga via satélite (DTH, na sigla em inglês). A Associação Brasileira de por Assinatura (ABTA) pediu à Anatel proiba a Telefônica de oferecer TV paga.

A associação quer que seja aplicado ao DTH a proibição constante na Lei do Cabo, que impede concessionárias ou empresas do grupo de prestar o serviço.

A ABTA argumentou que quer evitar “concorrência predatória das telefônicas em relação às empresas de cabo”. A associação também questiona a compra da Way Brasil, empresa de TV a cabo de Minas Gerais, pela Telemar.

As operadoras acham estranha a posição da ABTA, pois a operadora de telecomunicações Embratel já faz parte, ao lado das Organizações Globo, do controle da Net, maior empresa de TV paga do Brasil, que oferece televisão, internet e telefonia.

Mais informações no Estado de hoje (“TV paga vai à Anatel contra a Telefônica“, p. B16).