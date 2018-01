A Telefônica deve lançar nos próximos dias seu serviço de TV paga via satélite. A central de atendimento da empresa informou que o serviço poderá ser contratado no Estado de São Paulo a partir de segunda-feira, mas a assessoria da empresa nega a informação, dizendo que houve um “erro de script”. Oficialmente, a companhia garantiu que a data do lançamento ainda não foi marcada, e que não será segunda-feira.

Segundo a atendente do call center, o pacote mais barato custará R$ 39,90, com 18 canais, incluindo os abertos SBT, Bandeirantes e MTV. O mais caro sairá por R$ 79,90, com 58 canais, incluindo os três abertos e 10 canais da HBO. A Telefônica também nega que os preços estejam definidos.

O presidente da Sky, Luiz Eduardo Baptista, acusou a prestação do serviço pela Telefônica de ilegal. “Eles precisariam da aprovação da Anatel”, disse o executivo, referindo-se à Agência Nacional de Telecomunicações. “Se o serviço for lançado, será uma afronta de uma empresa estrangeira à agência reguladora brasileira.”

A Anatel informou que o processo, em que a Telefônica comunicou à agência seu acordo com a Astralsat, ainda se encontra em período de instrução e que não existe prazo previsto para a agência se posicionar.

Mais informações no Estado de hoje (“Telefônica pronta para lançar TV“, p. B20).