A compra da GVT pela francesa Vivendi, anunciada na sexta-feira, deve acelerar a expansão da operadora brasileira para novos mercados, aumentando a competição com as concessionárias locais, Telefônica e Oi.

Enquanto a concorrência no celular é um sucesso, com quatro operadoras nacionais (Vivo, Claro, TIM e Oi) que têm participação de mercado muito próxima, ainda há muita concentração na telefonia fixa. No fim de junho, a Telefônica e a Oi tinham 82% dos 41,6 milhões de acessos fixos no País, segundo a consultoria Teleco.

Existem dezenas de operadoras de nicho que oferecem telefonia fixa, mas somente duas enfrentam as concessionárias em maior escala: a Embratel (com a Net) e a GVT. A estratégia traçada pelos reguladores na década passada para criar competição no telefone fixo não teve os resultados esperados. Das chamadas empresas-espelho, que seriam as competidoras das concessionárias, somente a GVT, que atua principalmente nas Regiões Sul e Centro-Oeste, prosperou. A Vésper, outra empresa-espelho, quebrou e acabou absorvida pela Embratel.

Várias regras pró-competição não saíram do papel ou não foram implementadas como esperado. A chamada desagregação de redes (unbundling), que obriga as concessionárias a alugarem suas redes para as concorrentes, não teve uma definição de preço que viabiliza sua aplicação comercial. A portabilidade numérica, que permite trocar de operadora e manter o número, chegou em 2008, mas era esperada desde a década passada.

A Vivendi disputou a compra da GVT com a Telefônica. O grupo espanhol tinha uma oferta pública pelas ações da GVT marcada para quinta-feira, com uma proposta de R$ 50,50 por ação. A Vivendi acabou levando o controle da GVT após uma série de negociações privadas, pagando R$ 56 por papel da operadora, o que representou um ágio de 54,4% sobre o fechamento de 8 de setembro, antes de a GVT receber a primeira proposta de compra.

