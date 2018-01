A Docas Investimentos, do empresário Nelson Tanure, anunciou ontem (21/1) a compra da Intelig, operadora de telecomunicações que nasceu para ser a competidora da Embratel. O valor da aquisição não foi divulgado. Segundo comunicado da Docas à Bolsa de Valores, a Intelig tem faturamento anual próximo de R$ 740 milhões.

“A Intelig estava à venda há pelo menos cinco anos”, disse Eduardo Tude, presidente da consultoria Teleco. “Mas os acionistas nunca chegavam a um acordo sobre o preço. O processo levou a uma paralisia da empresa, que parou de crescer e se concentrou no mercado corporativo.”

Alguns números do Teleco mostram a perda de mercado da empresa, que chegou a promover uma guerra de preços com a Embratel, nos anos seguintes ao seu lançamento, em janeiro de 2000. Em 2003, a companhia tinha 21% do mercado brasileiro de longa distância internacional, medido em minutos. Em 2006, a participação tinha caído para 5,3%. Entre janeiro e outubro de 2007, a companhia ficou com apenas 1,89% da longa distância nacional.

Os atuais acionistas da Intelig são a inglesa National Grid, a americana Sprint Nextel e a France Telecom. A Docas Investimentos é dona da Gazeta Mercantil e do Jornal do Brasil, entre outras empresas.

Mais informações no Estado de hoje (“Docas Investimentos compra a Intelig“, para assinantes, p. B17).