O grupo de mídia sul-africano Naspers anunciou ontem (30/9) a aquisição de 91% das ações da companhia de comércio eletrônico Buscapé, por US$ 342 milhões. A companhia – que, no País, tem participações na Editora Abril (30%)e na empresa de tecnologia Compera nTime – comprou a fatia do fundo Great Hill Partners, então sócio majoritário do Buscapé, e de cinco dos nove sócios minoritários. Três dos fundadores do site, além do criador do Bondfaro, concorrente adquirida há três anos, permanecem como sócios e executivos do negócio por um prazo de cinco anos.

Em comunicado, a Naspers informou que a aquisição será financiada com recursos próprios e que a equipe administrativa do Buscapé será mantida. Além do site de comparação de preços, o grupo nacional tem outras quatro marcas, como a rede de classificados QueBarato! e a consultoria do setor eletrônico e-bit. Suas receitas vêm de publicidade, venda de plataformas de comércio eletrônico e ferramentas de busca utilizadas em mais de cem portais e websites, como Americanas, Microsoft, Globo e Abril, e mais de 320 mil lojas físicas e virtuais.

