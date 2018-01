O cartão dele diz “Embaixador plenipotenciário para a Madison Avenue”, numa referência à avenida que reúne as maiores agências de publicidade de Nova York. Jerry Shereshewsky (foto) é o responsável no Yahoo por apresentar as possibilidades da internet às agências. “Não sei como funciona a tecnologia, só como se usa”, afirmou o executivo, que já ocupou a vice-presidência da Young & Rubicam, no escritório do Yahoo em São Paulo. “Um amigo meu diz que o problema dos computadores é que eles fazem pessoas inteligentes se sentirem estúpidas.”

Segundo Shereshewsky, a principal mudança que a internet trouxe à publicidade é a possibilidade de conversar com as pessoas. “Nos últimos 100 anos, o mais importante tem sido o que o anunciante diz ao consumidor. Hoje, é entender o que os consumidores dizem ao anunciante.”

Ano passado, o Yahoo fez uma promoção com o Doritos. Os internautas enviaram vídeos caseiros com comerciais do salgadinho. O melhor foi veiculado no comercial da Super Bowl, final do campeonato de futebol americano e espaço publicitário mais caro da TV de lá. “Cada participante provavelmente enviou um e-mail para todas as pessoas que conhecia, convidando-as a assistir seu vídeo no site da promoção”, apontou Shereshewsky. “Isso sim é campanha publicitária.”

Mais informações no Estado de hoje, 25/5 (“Para o Yahoo, a internet muda a cara da publicidade“, p. B15).