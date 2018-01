Nicholson Baker (foto) é autor de Double Fold, um livro contra a substituição das coleções de jornais nas bibliotecas por reproduções em microfilme. Por causa disso, já foi chamado de ludita. Na New York Review of Books (em inglês) mais recente, escreve sobre a Wikipedia e mostra que não é nada disso. Ele destaca a importância dos amadores:

“Ela funcionou e cresceu por recorrer às até então inexploradas energias daqueles que não têm títulos. Os procrastinadores de teses, os aficionados por história, os fãs apaixonados dos universos alternativos de Garth Nix, Robotech, Half-Life, P.G. Wodehouse, Battlestar Galactica, Buffy, a Caça-Vampiros, Charles Dickes ou Ultraman — todas essas pessoas que esperavam que seus anos de coleção de quadrinhos ou leitura de romances ou atenção às telas de TV não tivessem sido um desperdício de tempo — depositam os frutos de seus cérebros na Wikipedia, porque a Wikipedia leva a alguma coisa. Não é igual a escrever resenhas na Amazon, onde você é só mais um em um milhão de pessoas dando uma pequena opinião e uma lista da Listmania ao mundo — este é um esforço para construir alguma coisa que faz sentido para além da sua própria opinião, alguma coisa que ajuda a causa de toda a humanidade a ir em frente.”

Enumerar é uma arte e Baker a domina como poucos. A lista que começa com Garth Nix, um autor australiano de romances de fantasia (obrigado, Wikipedia!), e termina em Ultraman, herói de seriado japonês (esse eu sabia), é um exemplo disso.

Este mês, Baker lança lá fora Human Smoke: The Beginnings of World War II, the End of Civilization (Simon & Schuster), uma defesa do pacifismo. Eu o entrevistei há quatro anos, quando saiu o livro anterior, Checkpoint.

É interessante observar como Baker se transformou de um jovem esteta — no romance de estréia, The Mezzanine, mostrou que a nota de rodapé é um recurso viável na ficção — em um senhor engajado, depois de escrever seus dois romances sobre sexo, Vox e Fermata. Meu preferido é U & I, uma crítica de livro fechado à obra de John Updike. No lugar de analisar o que Updike escreveu, ele trata do impacto da leitura do autor na sua própria vida, sempre de memória, sem voltar a abrir os livros.

No ensaio da New York Review of Books, Baker conta que, entre Checkpoint e Human Smoke, dedicou uma parte importante do seu tempo à edição de alguns verbetes da Wikipedia, e à batalha para que vários deles não fossem apagados.