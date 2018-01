A Wired tem uma seção em que identifica tendências, dividindo-as em Expired (vencidas), Tired (cansadas) ou Wired (conectadas). Na edição de fevereiro (em inglês), o açaí (com acento e tudo) aparece na coluna Wired. O blueberry é classificado como Expired e a romã como Tired.

A revista americana de tecnologia traz ainda outra citação do Brasil como potência agrícola. A Wired aponta que o café produzido pelo País em um ano vale US$ 6.645.461.089. O chá produzido pela China foi avaliado em US$ 1.590.653.400.