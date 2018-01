Com o objetivo de combater fraudes, um projeto de lei em tramitação no Senado pode dificultar o acesso à internet no Brasil. Ele exige a identificação do usuária a cada operação que exija interatividade. A Comissão de Constituição e Justiça deve votá-lo amanhã.

“O internauta precisaria ser validado pelo provedor”, afirmou o senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG), relator do projeto, que consolida várias propostas apresentadas por outros senadores. O internauta precisaria enviar seu nome, endereço, telefone, número da identidade e do CPF ao provedor, que funcionaria como fiscal.

O grande problema de se legislar sobre a internet é que a rede é mundial. Nada impede que criminosos brasileiros usem provedores de outros países para praticarem seus delitos aqui. No fim, uma medida como a prevista pelo projeto afetaria principalmente cidadãos comuns, que teriam sua privacidade ameaçada.

