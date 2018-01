O New York Review of Books (em inglês) traz um artigo interessante sobre a crise dos jornais. A perda de faturamento para a internet é um fator importante, mas o principal problema é a perda de relevância do impresso. A visão de que o jornal tem um compromisso com a sociedade está se perdendo.

A compra do Wall Street Journal por Rupert Murdoch, segundo o texto, aponta para um futuro ruim para jornalistas em toda a parte. O Journal pratica um jornalismo “de alta qualidade e alto custo”, e o controle familiar protege a publicação das pressões do mercado.

No novo cenário, a rentabilidade deixa de ser uma forma de garantir que o jornal cumpra seu papel de discutir as grandes questões da sociedade, e passa a ser um fim. O autor do artigo lembra que, depois de colocar uma placa “Tudo está à venda” na vitrine, o próximo passo do lojista é muitas vezes encerrar operações.

Com essas palavras de otimismo, este blog oferece uns dias de descanso ao leitor e volta em 2 de agosto.