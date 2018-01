Allison Randal, programadora e autora de livros sobre programação, escreve sobre o problema do correio eletrônico no O’Reilly Radar:

“Eu tenho um problema e seu nome é email. Muitos pessoas têm o mesmo problema. Não são muitos os que tem de uma maneira tão ruim quanto a minha. Quando eu digo ‘Minha caixa de entrada está fora de controle’, as pessoas respondem ‘Sim, a minha também. Gastei cinco horas nesse fim de semana reduzindo-a de 3 mil para 50 mensagens e me sinto muito melhor’. Tenho mais de 20 mil mensagens espalhadas por mais de cinco caixas de entrada. Isto depois de reconhecer a derrota há cinco meses, colocar tudo que eu tinha em um arquivo e começar de novo. Isto depois de cancelar a assinatura de tudo que não fossem listas essenciais (como listas sobre Perl e listas internas da empresa). Isto depois de gastar de três a cinco horas por dia trabalhando no correio eletrônico, e algumas vezes passar o dia todo nisso.”