A internet criou um problema difícil de ser superado pela indústria do disco. Os sistemas de troca de arquivos causam um declínio acelerado nas vendas de CDs e DVDs de música, que nem o comércio crescente de canções digitais consegue compensar. Nesse ambiente, as empresas testam novos modelos de negócio. No mês que vem, a gravadora Trama planeja lançar seu primeiro álbum virtual, gratuito para o ouvinte e sustentado por publicidade.

No ano passado, a empresa lançou o download remunerado em seu site TramaVirtual. Nesse modelo, os artistas que colocam suas músicas digitais no site recebem uma participação na publicidade, que varia conforme o total de músicas que foram baixadas. “A gente começou a observar que as bandas estavam colocando o disco inteiro no download remunerado”, afirma João Marcello Bôscoli, presidente da Trama. “Mas 12 músicas colocadas assim não são um álbum inteiro.”

Segundo Bôscoli, para virar álbum inteiro, faltam a seqüência das músicas e a direção de arte. “O álbum virtual é um arquivo que vem com dados, áudio e imagem”, explica o músico e produtor, filho de Elis Regina e Ronaldo Bôscoli. O álbum virtual será sustentado por anúncios e, por um tempo determinado, oferecido de graça na internet, sem limite de download.

O primeiro álbum virtual da Trama será a versão ao vivo de Danç-êh-sá, de Tom Zé (foto). “A internet é uma pescaria que não tem anzol sob medida”, disse o músico, em entrevista por telefone. “O João Marcello sempre acreditou que não se podia castrar a liberdade da internet, e que a empresa precisava se adaptar. Realmente eu me sinto alegre.”

Mais informações no Estado de hoje, 3/3 (“Gravadora agora oferece álbuns de música grátis pela internet“, p. B12).