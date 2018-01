Ontem (29/8), teve gente que registrou o que aconteceu no debate “Responsabilidade e Conteúdo Digital” via Twitter, o serviço mais popular de microblogs. O Juliano Barreto (foto), editor da Info, estreou esta semana um blog em que fala sobre a tecnologia da web. Ele escreveu hoje sobre os fenômenos dos microblogs, atualizados por mensagens de celular:

“A idéia por trás dos microblogs é dizer o que você está fazendo em um exato momento. Não raro, são publicados posts do tipo ‘estou tomando banho’, ‘fui na casa do meu amigo’ e coisas do gênero. Lembra os scraps do Orkut, mas os posts são públicos e geralmente são exibidos na página inicial dos serviços.”