O livro digital não é a única alternativa ao de papel. The Thing Quarterly publicou um conto do escritor americano Dave Eggers numa cortina para box (foto). Custa US$ 65.

A publicação distribui, trimestralmente, um objeto criado por um artista, no lugar de uma revista. A cortina é o número 16. O sétimo foram uns óculos criados pelo escritor Jonathan Lethem, com frases impressas nas hastes. É possível assinar The Thing Quarterly.

Via Jacket Copy.

Siga este blog no Twitter: @rcruz