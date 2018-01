Finalmente a Amazon desembarcou no Brasil. Mas não foi com a loja online, como muita gente esperava. A empresa anuncia hoje sua operação local da Amazon Web Services (AWS), seus serviços de computação em nuvem. Mesmo antes de instalar os centros de dados no País, a Amazon já hospeda grandes clientes brasileiros, como a Gol Transportes Aéreos e o Peixe Urbano.

No modelo de computação em nuvem, a infraestrutura de servidores, armazenamento e software é oferecida às empresas como serviço. Quando a internet aparece no desenho de esquemas de redes de computadores, ela é representada pela imagem de uma nuvem, pois não existe como desenhar todos os servidores e todas as conexões que formam a rede mundial. Daí o nome computação em nuvem.

“Estamos muito animados”, disse Andy Jassy (foto), vice-presidente sênior da AWS. “Faz bastante tempo que queremos estar aqui.” Segundo ele, a empresa começou a contratar pessoas no País, para formar sua equipe local, há cerca de um ano. Apesar do entusiasmo, Jassy não divulgou detalhes da operação, como investimento, tamanho e localização dos data centers ou quantas pessoas têm no Brasil.

A opção de hospedagem em São Paulo está disponível desde hoje. O objetivo é atender, a partir do Brasil, toda a América do Sul. Segundo Jassy, haverá duas diferenças principais para os clientes brasileiros, a partir da operação local.

Em primeiro lugar, a redução da latência, que são os milissegundos que demora para se carregar uma página ou receber alguma informação via internet.

Em segundo, existem clientes potenciais, como bancos, governos e seguradoras, que, por motivos regulatórios, não podem ter seus dados hospedados no exterior. Com a operação local, a Amazon espera começar a conquistar esses clientes.

Foto: Divulgação

Mais informações no Estado de hoje (“Amazon chega ao País com serviço de hospedagem“, p. B18).

Siga este blog no Twitter: @rcruz