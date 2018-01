[kml_flashembed movie=”http://www.liveleak.com/e/415_1217073788″ width=”425″ height=”350″ wmode=”transparent” /]

A bobina de Tesla é um transformador capaz de gerar altíssima tensão. Foi inventada pelo engenheiro croata Nikola Tesla no fim do século 19. No vídeo acima, uma bobina de Tesla acoplada a um amplificador de guitarra.

Via Boing Boing Gadgets (em inglês).