A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) deu hoje (18/12) sua anuência prévia para a compra da Brasil Telecom pela Oi. O processo foi analisado em tempo recorde. A aquisição recebeu apoio forte do governo, que chegou a mudar as regras do setor para que pudesse ser aprovado. Os bancos estatais destinaram R$ 6,869 bilhões à operação.