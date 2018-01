Depois de recusar a oferta da Microsoft, o Yahoo estuda retomar as conversas sobre uma fusão com a America Online (AOL), que pertence à Time Warner, segundo o jornal britânico The Times (em inglês). Anteriormente, as negociações não foram em frente por falta de acordo sobre os valores das empresas. O Google, que ofereceu ajuda ao Yahoo contra a Microsoft, tem 5% da AOL.