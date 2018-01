Ao mesmo tempo em que o governo lança um pacote para incentivar o acesso à moradia popular, a construtora Adolpho Lindenberg e a imobiliária Sotheby’s oferecem, em São Paulo, no bairro do Morumbi, apartamentos de 1.223 metros quadrados, que custam R$ 13,5 milhões.

Das 12 unidades, 8 já foram vendidas. “Em setembro e outubro do ano passado, sentimos o impacto da crise no mercado de alto padrão”, disse Celso Pinto, diretor da Sotheby’s São Paulo. “Agora, a situação está bem normalizada. Estamos atendendo muitas ligações. Gente que perdeu dinheiro na bolsa agora quer concentrar os investimentos em imóveis.”

O apartamento tem seis suítes, uma delas com dois banheiros, dois closets e terraço, com uma área total de 230 metros quadrados. O imóvel conta com 12 vagas na garagem, sala de lareira e sala de cinema, jardim de inverno fechado e terraço com piscina de 15 metros quadrados.

Mais informações no Estado de hoje, 25/3 (“Um apartamento nada ‘popular’“, p. B4).