O Wall Street Journal publica um artigo sobre a “microsoftização” da Apple. Levando-se em conta a rivalidade histórica entre as empresas, pode até parecer uma provocação. Seu autor, Holman Jenkins, identifica no iPad uma estratégia para manter uma posição privilegiada de mercado, no lugar de um esforço para se oferecer o melhor produto para o consumidor.

Um argumento importante é a ausência de suporte no iPad à tecnologia Flash, usada para “distribuir 75% dos vídeos vistos na web”. Para Jenkins, a Apple fez isso para evitar que seus consumidores tenham de graça o conteúdo que podem comprar na loja do iTunes, que pertence à companhia. Ele lembra também que iPad é um anagrama para “paid” (pago), e conclui: