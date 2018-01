[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/ORcytA4BVjQ” width=”425″ height=”350″ wmode=”transparent” /]

O livro Forbidden Lego: Build the models your parents warned you against (No Starch Press) traz projetos fora do comum que usam o brinquedo de montar, como a arma automática do vídeo acima. O livro também ensina a fazer coisas como um lançador de aviões de papel e um canhão de bolinhas de pingue-pongue. Os autores são Ulrik Pilegaard e Mike Dooley, ex-funcionários da Lego.

