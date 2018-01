Em Macau, não adianta contar com a língua inglesa para pedir informação na rua. Muito menos com o português. Nem mesmo os taxistas falam. Como em outras cidades chinesas, o melhor é sair com o endereço e o nome do lugar onde quer ir anotados num papel, em chinês. É preciso levar também uma anotação sobre o hotel, para poder voltar. Não ajuda dizer o nome ocidental do lugar onde se vai, porque ele não tem nada a ver com o nome em chinês.