O presidente da Telefônica, Antonio Carlos Valente (foto), pediu ontem (22/5) desculpas pelas panes do Speedy, serviço de banda larga da empresa. “A gente reconhece que tem problemas, e publicamente pede desculpas”, afirmou Valente. O serviço ficou fora do ar para muitos assinantes do Estado de São Paulo na tarde e na noite da última segunda-feira. “É algo que não gostaríamos que tivesse acontecido, e que causa transtornos”, disse o presidente da Telefônica, que participou ontem, em São Paulo, do evento de tecnologia “O futuro agora”, organizado pela Telequest.

De acordo como executivo, a pane foi causada por um descompasso entre a velocidade dos investimentos em capacidade e o ritmo de crescimento da demanda pelo serviço de banda larga da companhia. “É uma situação que decorre do crescimento do serviço, que é muito acelerado, e exige tolerância por parte de todos.” Ele destacou que a Telefônica tem a segunda maior rede de banda larga do País, depois daquela formada pela compra da Brasil Telecom pela Oi, com 2,7 milhões de clientes.

Este ano, a Telefônica planeja investir R$ 750 milhões em sua rede de banda larga. Em 2008, foram R$ 500 milhões. “A rede está sendo ampliada, com novas técnicas de proteção e redundância”, explicou Valente. “A demanda é muito grande e as vendas continuam fortes, apesar de terem caído um pouco desde dezembro, por causa da redução nas vendas de computadores.”

No começo de abril, o Speedy havia sofrido outra pane, ficando instável por vários dias. Naquela ocasião, a Telefônica apontou a ação de criminosos virtuais como a causa do problema. Dessa vez, Valente não falou de hackers: “Até agora, não temos nenhuma evidência de ataque externo”. Ele acrescentou que está para sair um laudo sobre os motivos do problema do mês passado, feito pelo CPqD (ex-centro de pesquisa da Telebrás). A empresa vai divulgar essas explicações detalhadamente quando o laudo estiver pronto.

Foto: Roosewelt Pinheiro/ABr