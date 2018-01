O ambiente colaborativo criado pela internet transforma o modelo de negócios das empresas. “A web 2.0 afeta os negócios para o bem e para o mal”, afirmou o professor Luis Augusto Lobão Mendes (foto), da Fundação Dom Cabral. Ele é o principal palestrante do evento IT Forum, que começou hoje (9/4) na Ilha de Comandatuba, na Bahia.

Entre os impactos positivos, as ferramentas de colaboração tornam os processos mais ágeis e flexíveis, e reduzem custos. Um dos impactos negativos é o enfraquecimento da propriedade intelectual, como na indústria da música.

De acordo com Lobão, o fato de os consumidores escreverem sobre as empresas em blogs e redes sociais pode ser bom ou ruim, dependendo de como as companhias lidam com isso. Elas podem criar, via internet, um canal direto de comunicação com os consumidores e transformar o que seriam críticas em sugestões para melhorar os produtos e serviços. Lobão citou o Peabirus, rede social de negócios e conhecimento, como um exemplo importante de ambiente de colaboração no Brasil.