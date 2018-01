O que fazer com tanta informação? Em 6 de dezembro, quinta-feira da próxima semana, Pedro Luiz Côrtes, professor da Fecap, lança o livro Administração de Sistemas de Informação (Saraiva), em que mostra como as empresas podem lidar com o volume massivo de informações que produzem e acumulam no dia-a-dia.

O lançamento acontece a partir das 19h30, na Saraiva Megastore do Shopping Ibirapuera, Av. Ibirapuera, 3103, em São Paulo. Escrevi a apresentação do livro e cito um trecho: