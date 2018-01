Este não tem sido um bom ano para a TIM Brasil. No primeiro semestre, a empresa acumulou R$ 142 milhões em perdas. Em agosto, foi ultrapassada pela Claro como a segunda maior operadora de celulares do País. A situação fez com que a TIM tomasse uma série de medidas. Internamente, contratou uma consultoria para se reestruturar e trocou executivos. A operadora lançou serviços de telefonia fixa e de celular de terceira geração (3G). Os resultados, no entanto, ainda não apareceram nos balanços. A divulgação dos números do terceiro trimestre está marcada para 5 de novembro.

“Na verdade, temos mais clientes que a Claro, se a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) levasse em conta os assinantes de telefonia fixa”, afirmou o presidente da TIM Brasil, Mario Cesar Pereira de Araujo (foto). Ele preferiu não dizer quantos clientes de telefonia fixa já tem, mas informou que o número deve ser divulgado com o novo balanço. A TIM tem uma licença de telefonia fixa e oferece o serviço com sua infra-estrutura de telefonia celular.

Em setembro, a TIM tinha 35,2 milhões de assinantes e a Claro, 35,6 milhões. “Nossa preocupação é mais com participação de receita do que com participação de mercado”, disse Araujo. Mesmo assim, a TIM atraiu, no primeiro semestre, clientes que geram baixa receita, o que prejudicou seu faturamento médio por assinante. “Eles não abrem os números, mas talvez tenham tido uma perda maior de pós-pagos”, disse Luciana Leocádio, chefe de análise da Ativa Corretora.

Araujo admitiu que houve queda de qualidade no sinal da TIM no começo do ano, quando a empresa estava instalando sua rede 3G. “Temos 600 antenas em São Paulo e tivemos de fazer a transição sem desligar a rede”, explicou o presidente da TIM, acrescentando que, agora, a qualidade já voltou ao normal.

Foto: Elza Fiúza/ABr – 17/01/2008

Mais informações no Estado de hoje, 22/10 (“TIM Brasil muda e tenta deixar problemas para trás“, p. B17).