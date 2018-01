Tem alguma coisa errada no cronograma de implantação da TV digital no Brasil. Uma comissão especial da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), criada para definir as normas técnicas do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre, fez sua primeira reunião em São Paulo esta semana. A expectativa é concluir os trabalhos em até seis meses.

O governo anuncia para dezembro o início das transmissões em São Paulo. As normas técnicas devem ficar prontas em outubro. A indústria conseguiria produzir os equipamentos dentro do padrão em menos de um mês? Ou as emissoras seriam obrigadas a iniciar as transmissões com equipamentos do sistema japonês, que serviu de base ao brasileiro?

Pelo jeito, ou haverá atraso no início das transmissões ou as inovações propostas pelos pesquisadores brasileiros correm o risco de, na prática, ficarem de fora do sistema.