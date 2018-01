O quadrinhista Robert Crumb vai colocar à venda em seu site, a partir do dia 24, 60 cópias autografadas do desenho Monica delivers the pizza (Monica entrega a pizza, acima), sobre o caso Bill Clinton e Monica Lewinsky, publicado originalmente na revista Rolling Stone, a US$ 420 cada.

Um dos precursores dos quadrinhos independentes nos Estados Unidos e cronista privilegiado da contracultura, Crumb foi chamado pelo crítico de arte australiano Robert Hughes de Brueghel dos nossos tempos.

A Editora Taschen prepara um livro sobre o trabalho do artista, chamado R. Crumb’s Sex Obsessions (As Obsessões Sexuais de R. Crumb), com 250 páginas.