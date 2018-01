O presidente da Oi, Luiz Eduardo Falco (foto), resolveu provocar os concorrentes ontem (24/10), na entrevista coletiva em que comentou o lançamento dos serviços da empresa em São Paulo. “Gostaria de agradecer minimamente aos concorrentes, porque deixaram uma parcela de mercado reservada para nós”, disse o executivo, referindo-se ao número de celulares por 100 habitantes no Estado. A densidade em São Paulo está em 79,7%, comparada, por exemplo, a 91,6% no Rio. “Existe um mercado não atendido que foi deixado para nós”, complementou.

Desde que iniciou as vendas em São Paulo, no dia 3 de outubro, a Oi já vendeu mais de 1 milhão de chips. O resultado foi o dobro da expectativa da empresa. Falco disse ser possível que a base da Oi alcance os 2 milhões de linhas móveis em São Paulo até o fim do ano. E acredita que, no ano que vem, o mercado paulista deve ter avanço 15% superior ao da média nacional.

No ano passado, Falco tinha chamado Vivo, Claro e TIM, seus concorrentes em São Paulo, de “três gatos gordos”. Ontem, ele retomou a comparação: “Desde que eu falei que havia três gatos gordos, dois presidentes de operadoras fizeram regime. Eles ficaram elegantes, mas acharam que eu falava da pessoa física, e era da jurídica.” As concorrentes não quiseram comentar as declarações.

