Voluntários criaram um painel de 3,2 x 2,1 metros do Astro Boy, utilizando 138 mil bilhetes usados de metrô. Ele está exposto no segundo piso da loja de departamentos Takashimaya, no bairro de Shinjuku, em Tóquio. O painel comemora a inauguração de um novo trecho da linha Fukutoshin de metrô.

O andróide Astro Boy foi criado por Osamu Tezuka em 1951, como mangá, e se transformou em desenho animado em 1963.

Via Pink Tentacle (em inglês).