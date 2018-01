No começo da carreira, Nick Lowe fez a ponte entre o rock de bar e o punk na Inglaterra. Sua composição de maior sucesso foi “(What’s so funny ’bout) peace, love and understanding”. Ele produziu discos do Damned, do Elvis Costello e dos Pretenders.

Acaba de sair lá fora At My Age (Yep Rock), com canções que parecem ter vindo de uma era pré-rock, em algum ponto entre o soul e o country. Soam como clássicos, e é difícil distinguir os originais, como “I trained her to love me”, das regravações, como “The man in love”.

O estilo pode ser calmo — “sans balls”, como apontou com alguma maldade a resenha do Pitchfork (em inglês) –, mas as letras continuam sombrias e sarcáticas. “I trained her to love me/so I can go ahead and break her heart”, diz uma canção aparentemente de amor.

A fase atual começou com The Impossible Bird (1994) e, na minha opinião, o ponto alto foi The Convincer (2001). A idade de que trata o título do disco novo são 58 anos. O senhor de cabelos brancos das fotos pode soar cansado de vez em quando, em seus ternos escuros, mas o rock continua lá.