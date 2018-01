A Atari lançou um aplicativo para iPhone e iPad com seus jogos de maior sucesso. O histórico Pong, de 1972, é de graça. Outros 99 games clássicos, como Asteroids, Centipede e Adventure, podem ser comprados de uma vez só, por US$ 14,99, ou em pacotes de quatro títulos, a US$ 0,99.

Via Boing Boing.

